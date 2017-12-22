سوسكو تحرز كأس الشارقة لشطرنج السيدات

الشارقة (الاتحاد)

توجت البولندية مونيكا سوسكو بلقب بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات التي اختتمت أمس الأول، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بمشاركة 100 لاعبة من 15 دولة.

حضر حفل الختام، وتوج الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وكريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام لاتحاد اللعبة.

وحصلت سوسكو على كأس البطولة والميدالية الذهبية، ونالت الأوكرانية موسكاليتس سفيلتانا المركز الثاني، وذهب المركز الثالث للبولندية كارينا وكان المركز الرابع من نصيب البلجيكية زازولي انا.

وحصلت وديمة الكلباني على جائزة أفضل لاعبة إماراتية في البطولة، وتم توزيع جوائز لأفضل اللاعبات المشاركات في البطولة من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وجاءت في المركز الأول ريان محمد وحلت في المركز الثاني عائشة سيف وجاءت في المركز الثالث حنان خليل، ونالت حمدة الحوسني جائزة أفضل لاعبة تحت 18 سنة، وحصلت عائشة سرحان على جائزة أفضل لاعبة تحت 16 سنة، ونالت مريم الحمادي جائزة أفضل لاعبة تحت 14 سنة، وحصدت فاطمة سيف جائزة افضل لاعبة تحت 12 سنة، ونالت أبرار محمد جائزة أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، وحازت ماريا راشد على جائزة أفضل لاعبة تحت 8 سنوات.