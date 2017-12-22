الظاهري بطل «الأول» والهاجري يتأهل إلى «الكبرى»

العين(الاتحاد)

تصدر فرسان الإمارات فئتين في افتتاح بطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، أمس الأول، المقامة على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة النادي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية.

الصدارة الأولى لفرساننا، جاءت في الشوط الافتتاحي للفئة الصغرى بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسلكه بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وشارك فيه 67 فارساً وفارسة جاؤوا من دول خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية وأميركية، 27 منهم أكملوا الجولة من دون خطأ، وحاز فرسان الإمارات كؤوس مراكزها الأولى، حيث نال كأس الصدارة الفارس خالد محمد الظاهري على صهوة الجواد «نيما»، مستفيداً من مشاركته المتأخرة، ونجاحه في إكمال الجولة من دون خطأ في زمن سريع بلغ 55:33 ثانية، كسر به أفضل الأزمنة، وخطف الكأس من الفارس عبد الرحمن أحمد أمين المشارك على صهوة الفرس «كورال بيتش زد»، حيث أنهى الجولة في زمن بلغ 55:65 ثانية، وتوّج بكأس المركز الثاني، ونال كأس المركز الثالث الفارس الشيخ علي بن جمال النعيمي على صهوة الجواد «سيلتك»، وسجل 58:79 ثانية.

وجاء الفوز الثاني لفرسان الإمارات في شوط ختام منافسات اليوم الأول من الفئة الكبرى على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وبمواصفات المرحلتين الخاصة، والتي يسمح فيها للفارس بالأداء في المرحلتين، وتحسم نتيجتها بالأداء من دون خطأ مع أفضلية الزمن في المرحلة الثانية، وأحرز الفارس محمد غانم الهاجري على صهوة الجواد «هيرمس دو ماريبوسا» انتصاراً مميزاً، تفوق خلاله على 48 فارساً وفارسة، قبلوا تحديات الجولتين، وأكملهما من دون خطأ 23 فارساً منهم، ونجح الهاجري في إكمال المرحلة الثانية في الزمن الأفضل، وبلغ 20:50 ثانية، وتوّج بكأس الصدارة ليصبح أول الفرسان المتأهلين للمشاركة في شوط الجائزة الكبرى، ونالت كأس المركز الثاني الفارسة نادية عبد العزيز تريم على صهوة الفرس «أسكاريا 3»، وأنهت المرحلة الثانية في 21:53 ثانية، وحصل على كأس المركز الثالث الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي على صهوة الجواد «تيد»، والذي سجل 21:61 ثانية.

وتوّج الفارس الإيطالي أندريا سكاكيني على صهوة الجواد «ألابا» بكأس الفئة الوسطى بمواصفات المرحلتين الخاصة، وأكمل سكاكيني المرحلتين من دون خطأ، وأنجز المرحلة الثانية في 29:26 ثانية شكل به ضغطاً على المشاركين من بعده، وصمم مسلك الشوط بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وشارك فيه 63 فارساً وفارسة، وأكمل منهم المرحلتين من دون خطأ 12 فارساً، منهم الفارس أسامة الزبيبي على صهوة الفرس «ليدي بلو» الذي سجل 29:49 ثانية لينال كأس المركز الثاني، وذهب كأس المركز الثالث للفارس الإيراني فرهانج صادقي على صهوة الجواد «دبليو بيكوليني» الذي سجل 30:96 ثانية.