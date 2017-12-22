كأس «المهجنة» يستقطب الأقوياء في الشوط الخامس

محمد حسن (الشارقة)

يستضيف نادي الشارقة للفروسية في الثانية بعد ظهر اليوم حفل سباقه الثالث والذي يتألف من 6 سباقات أبرزها سباق كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يأتي ضمن مبادرة أطلقتها إدارة النادي بإطلاق اسم سموه على أحد السباقات، تقديراً لدور سموه الكبير والرائد في خدمة فروسية الإمارات.

ويجتذب هذا السباق الذي يقام في الشوط الخامس والرئيس نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة تتنافس لمسافة 1700 متر تكافؤ، ويدفع بطل المدربين دوج واتسون بأربعة خيول قوية بحثا عن هذا اللقب. ويتصدر هذه الخيول «ماثماتيكس» بقيادة باولو سيرجيو الذي يبحث عن طريق العودة للانتصارات، و«شيبا» بقيادة جوش كوين، و«سي نو مور» بقيادة سام هيتشكوت و«سنر فيوجال» بقيادة شون ديفيز.

ومن الخيول المتحدية «لونج ووتر» (العلوي/‏كوسجريف) الثالث في آخر مشاركتين، و«فير ذا فيوري» (ابن حرمش/‏بيسلي) وهو فائز بداية الموسم بمضمار جبل علي.

وخصص الشوط الأول لسباق للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي) مهرات وأفراس عمر 3 سنوات وما فوق غير المصنفة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 16 خيلا معظمها تخوض تجربتها الأولى. وتبدو المهرة «تناسيم الريف» (الحمادي/‏اونيل) الأكثر جاهزية والأبرز للمنافسة على الصدارة من واقع نتيجتها في مشاركتها الأولى هنا على مسافة ادنى قليلا.