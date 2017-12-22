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120 كلم مسافة التحدي بمشاركة النخبة

7 سيارات جوائز أبطال كأس قرية الإمارات للقدرة
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تاريخ النشر: السبت 23 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في السادسة والنصف صباح اليوم سباق كأس قرية الإمارات للقدرة لمسافة 120 كلم «نجمتين»، بمشاركة كبيرة لمختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، وتنظم القرية السباق بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويقام السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، وخصصت له 7 سيارات جوائز للفائزين الأوائل مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، تم ترسيم الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، تعقبها راحة لمدة 60 دقيقة، وتم ترسيم الثانية باللون الأصفر ومسافتها 35 كلم، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الثالثة تم ترسيمها باللون الأحمر ومسافتها 25 كلم، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

وقد تم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة يوم أمس، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي أن الحد الأدنى لعمر الجواد يجب أن لا يقل عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به 60 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏ساعة.

وأكد عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية اكتمال الاستعدادات للسباق من جميع الجوانب التنظيمية والفنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي تقتضي بإخراج السباقات بالصورة اللائقة، وقال: بناءً على توجيهات سموه تم رفع قيمة الجوائز بزيادة عدد السيارات المقدمة كجوائز من أربع سيارات إلى سبع تقدم لأصحاب المراكز الأولى، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الدعم اللامحدود من سموه لتطوير سباقات القدرة. ... المزيد
     
 

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