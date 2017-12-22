بني ياس يشعل قمة دوري السلة بـ «الشراكة»

علي معالي (دبي)

فرض فريق نادي بني ياس نفسه، شريكاً على قمة دوري رجال السلة، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة بالنادي، وذلك بعد فوزه مساء أمس الأول على الوصل بفارق 4 نقاط، 88 - 84 في مباراة الجولة الختامية من الدور الثاني للدور التمهيدي للبطولة، ليرفع السماوي رصيده إلى 13 نقطة متساوياً مع الشارقة والنصر.

كما يواصل فريق شباب الأهلي- دبي، صحوته للجولة الثالثة على التوالي، محققاً الانتصار على الشارقة 74-69.

في المباراة الأولى التي جمعت بني ياس مع الوصل، أهدر فريق فهود زعبيل فرصة تقدمه مع نهاية الربع الأول 20-17، بعد أن نجح السماوي في استعادة زمام المبادرة وحسم نتيجة المباراة بنيله الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة، ومن ثم الرابعة بواقع (8-24 و22-20 و21-20)، أدار هذه المباراة طاقم دولي ضم محيي الدين خطاب، محمد ريان، ليلى زيد.

وأكد السوري عماد عثمان، مدرب بني ياس، كفاءته الكبيرة في إدارة الفريق بعد التعاون الكبير الذي وجده من القائمين على أمور اللعبة بالنادي، والروح العالية لدى اللاعبين في الوقت الراهن، وهو ما جعل الطفرة الحالية تسيطر على البيت السماوي.

ويدين بني ياس في انتصاره لتألق لاعبه حسين علي «32 نقطة»، ومحترفه الأميركي دونالد راي «24 نقطة»، فيما ذهب لقب أفضل مسجل للوصل لمحترفه الأميركي رشاد وودز برصيد 19 نقطة.

وفي مباراة ثانية، رسم شباب الأهلي- دبي، كيفية طريق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع بواقع 16-14 و20-16، فيما اكتفى الشارقة بنيل أفضلية في الربع الثاني بفارق نقطة واحدة فقط 18-17، والتعادل بنتيجة الربع الثالث 21-21.

وتألق من فريق شباب الأهلي- دبي، الدوليان خليفة خليل (21 نقطة)، وراشد ناصر (14 نقطة)، فيما ذهب لقب أفضل مسجل في المباراة لمحترف الشارقة الأميركي تايلور ويلكير برصيد (31 نقطة).

وبنتائج الجولة، لعب فارق الأهداف دور الفيصل في فض الشراكة على صعيد المركز الأول، بعد أن منح فارق (+71 نقطة) النصر الحاصل على راحة هذه الجولة وفق نظام البطولة في الجولة الحالية المركز الأول، والناجم عن تسجيل لاعبي الفريق العميد على مدار مبارياتهم الثمانية في الدورين الأول والثاني من الدور التمهيدي 638 نقطة مقابل تلقي سلتهم 567 نقطة، فيما أهدى فارق 27 نقطة السماوي المركز الثاني، وذلك بتسجيل لاعبيه 540 نقطة وتلقت سلتهم لـ 513 نقطة، ويتراجع الملك الذي أنهى الدور الأول في الصدارة، إلى المركز الثالث مع فارق 10 نقاط من تسجيل لاعبيه 595 نقطة، مقابل تلقي سلتهم 585 نقطة، كما لعب فارق الأهداف دور الفيصل في فض شراكة الوصل وشباب الأهلي- دبي على صعيد النقطة العاشرة، بعد أن أهدى فارق الـ 13 نقطة الإمبراطور المركز الرابع من تسجيل لاعبيه 646 نقطة وتلقي سلتهم 633 نقطة، مقارنة بفارق «-134 نقطة» وضعت شباب الأهلي- دبي في المركز الخامس، من تسجيل لاعبيه 476 نقطة مقابل تلقي سلتهم 610 نقاط.