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ماي لنتنياهو: المستوطنات تقوض الثقة في المنطقة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

لندن (وكالات)

أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما بمقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت، أمس «نبقى ملتزمين بحل الدولتين بوصفه أفضل سبيل لبناء الاستقرار والسلام والرخاء للمستقبل». وقالت متحدثة باسم ماي في وقت سابق للصحفيين، إن رئيسة الوزراء ستقول لنتنياهو، إن الاستمرار في الأنشطة الاستيطانية يُقَوض الثقة في المنطقة.

وأضافت المتحدثة للصحفيين «بالطبع أتوقع أن تناقش عملية السلام في الشرق الأوسط، والسياق الذي ستُعيد رئيسة الوزراء التأكيد عليه هو موقفنا الثابت منذ فترة طويلة. وهو أننا نرى التزايد المستمر في النشاط الاستيطاني يقوض الثقة».

     
 

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