محمد بن سلطان: شمس إنجازات الرياضات البحرية لن تغيب

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الرئيس التنفيذي للنادي، بمتسابقي وأبطال فريق أبوظبي للدراجات المائية الذي أحرز برونزية العالم في الجولة الختامية للبطولة والتي أقيمت في الشارقة، بالإضافة إلى فوز راشد الملا بلقب الجولة الختامية وقبلها في دبي.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة أن شمس الإنجازات لن تغيب عن رياضة الإمارات البحرية في ظل وجود الكوادر الوطنية المتميزة والحضور الفعال لكل متسابقي فريق أبوظبي في مختلف الفئات والبطولات العالمية، مشيداً براشد الملا وبتحقيقه لقب فئة الاستعراض في جولة الختام، بالإضافة إلى برونزية العالم، وبمهارة وقوة الملا وما سجله من حضور متميز في البطولة العالمية، وقال: راشد الملا أيقونة متميزة في الفريق إلى جانب بقية المتسابقين ويمتلك قدرات وإمكانات عالية جعلته من الأوائل دوماً.

كما أشاد بما قامت به فرق النادي المختلفة هذا الموسم من إنجازات رياضية وحضور في المراكز الأولى، وخاصة تحقيق ألقاب بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 وبطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، وبرونزية بطولة العالم لزوارق كلاس ثري دي وبرونزية العالم في الفورمولا-4.

وأضاف: النادي ساهم وبشكل كبير في أن يكون للإمارات حضور وانتشار في أغلب الرياضات البحرية وقال: النادي وبرؤية حكيمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس الإدارة النادي، ساهم في أن يصل اسم الإمارات إلى كل أنحاء العالم، وذلك بمشاركة فريق أبوظبي في الكثير من البطولات العالمية، وفرض تواجده وحضوره في أغلب المحافل الرياضية العالمية.

حضر الاحتفالية سالم الرميثي مدير عام النادي، وناصر الظاهري مشرف عام الفريق، وراشد الملا وسعيد الكيبالي من فريق الدراجات المائية، ومتسابقو الفريق والطاقم الإداري للفريق.

وكان فريق أبوظبي، وعبر راشد الملا، قد حقق لقب فئة الاستعراض في آخر جولتين من بطولة العالم للدراجات المائية في كل من دبي والشارقة، وظفر بالبرونزية في تفوق كبير.