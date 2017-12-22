لوف واثق من عودة نوير قبل المونديال

ميونيخ (د ب أ)

قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، إنه يرى أن نجم حراسة المرمى مانويل نوير أمامه الوقت الكافي للتعافي من إصابته، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال لوف، «ما هو مخطط له أن يعود نوير إلى التدريبات في فبراير أو مارس».

ويعني ذلك أن نوير (31 عاما) ربما يتمكن من العودة للمشاركة مع بايرن ميونيخ، عندما تستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا في فبراير.

ويرغب لوف في إبقاء الباب مفتوحا لأطول فترة ممكنة أمام نوير، الذي يتلقى العلاج من كسر في القدم للمرة الثالثة.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا في 14 يونيو، ومن المفترض أن يقدم مدربو المنتخبات المشاركة قوائم أولية تضم كل منها 30 لاعبا قبل 30 مايو.

وكان نوير، المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم الماضية في البرازيل في 2014، قد تعرض لشرخ في القدم اليسرى في مارس، ثم تعرض للكسر مجددا خلال مباراة بايرن أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية بدوري الأبطال في أبريل.

وخضع نوير لعملية جراحية في سبتمبر الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة مجددا خلال التدريبات.

وتابع لوف، «إنه أفضل حارس مرمى في العالم، هو دعامة أساسية وقائد لفريقنا.. نحن بالتأكيد بحاجة إلى حضوره، وكل الأمور تسير وفقاً لما هو مخطط لها حتى الآن».