دفاع روما يتحدى هجوم يوفنتوس في «الكالشيو»

روما (د ب أ)

يلتقي يوفنتوس صاحب الأهداف الغزيرة وروما الذي يتميز بالدفاع الصلب في مواجهة كلاسيكية اليوم، في تورينو ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويمتلك يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الستة الماضية، أقوى خط هجوم في الدوري الإيطالي برصيد 44 هدفاً فيما اهتزت شباكه 14 مرة، فيما سجل روما 28 هدفاً ومنيت شباكه بعشرة أهداف، إذ يمتلك أقوى خط دفاع، لكنه يواجه بعض الصعوبات على المستوى الهجومي.

وبعد مرور 17 جولة من الدوري الإيطالي، يحل يوفنتوس في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر، فيما يأتي روما في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس، لكن لديه مباراة مؤجلة.

وواجه يوفنتوس بعض الصعوبات في بداية الموسم لكنه سجل مسيرة رائعة وخرج بشباك نظيفة في آخر سبع مباريات. وقال ميراليم بيانيتش لاعب الوسط الذي انضم من روما ليوفنتوس في 2016 «هذا ما كنا نفتقده في بداية الموسم حينما كان نعاني بعض الشيء على مستوى خط الدفاع، لكننا الآن نعيش أوقاتاً جيدة».