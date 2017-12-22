«سيتي» يتطلع لتعزيز الصدارة وتحطيم الأرقام

لندن (د ب أ)

ربما تكون وجهة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز محددة، ولكن ينبغي أن تتضح معالمه، أكثر خاصة أن مانشستر سيتي يستهدف حصد العدد الأقصى من النقاط خلال فترة الأعياد التقليدية.

ويبتعد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ولم يفقد سوى نقطتين فقط في أول 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليصبح الفريق الأقرب للتويج باللقب.

ويستضيف مانشستر سيتي بورنموث اليوم، وبعد ذلك يكون لديه يوم عطلة أكثر من بقية الفرق، حيث يحل ضيفاً على نيوكاسل يوم 27 من الشهر الجاري، بدلاً من اللعب في يوم الـ«بوكسينج داي».

وازداد الحديث عن إمكانية فوز مانشستر سيتي بأربعة ألقاب هذا الموسم، بعد أن تأهل الفريق لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، ووصوله للدور قبل النهائي في كأس رابطة المحترفين ومع انتظار خوض مبارياته في كأس الاتحاد الإنجليزي.