الذيد يتعادل مع الفجيرة.. وخورفكان يكتسح «الخيماوي»

معتصم عبدالله (الشارقة)

فرض الذيد التعادل الإيجابي على ضيفه الفجيرة 2-2، برغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حارسه على راشد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 45، وذلك في مباراة الفريقين في الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، ليحصد الذيد نقطته الرابعة في المسابقة، والأولى في سجل الفريق، بعد التعثر في ثلاث مباريات على التوالي، في الوقت الذي اكتفى فيه «الذئاب» تحت قيادة مارادونا بنقطة رفعت رصيد الفريق إلى 15 في الصدارة «مؤقتاً»، وسجل بابا ويجو ومحمد نياز هدفي الذيد في الدقيقتين 22 و52، فيما أحرز إبراهيم المسماري وحسن أمين ثنائية الفجيرة 26 و51.

واكتسح خورفكان شباك ضيفه رأس الخيمة بنتيحة 4-1، على ملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ليعوض أبناء المدرب المواطن بدر صالح خسارة الجولة الماضية أمام العروبة 1-3، ويرتقوا إلى المركز الرابع «مؤقتاً» برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد «الخيماوي» عند حاجز 5 نقاط في المركز العاشر، سجل لأصحاب الأرض حسن الحيايي في الدقيقة 5، والأردني منذر بوعمارة 50، وعمر الحمادي 69، وجاسم النقبي 77، فيما أحرز البرازيلي فيليب دوسانتوس هدف رأس الخيمة الوحيد في الدقيقة 71.

وأوقف مسافي سلسلة انتصارات مضيفه العروبة، بعدما نجح في فرض التعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الأخير في ستاد خليفة بن زايد بنادي العروبة في «مربح»، حيث افتتح الأردني أحمد سمير مهاجم العروبة التسجيل لفريقه في الدقيقة 36، ليعزز صدارته الحالية لقائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، قبل أن ينجح الضيوف في العودة في الحصة الثانية بهد السنغالي يالي جوني 61، وبقي العروبة في المركز الثالث «مؤقتاً» برصيد 13 نقطة، فيما رفع مسافي رصيده إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز السابع.

وبالعودة إلى مواجهة الذيد أمام ضيفه الفجيرة، وضع السنغالي بابا ويجو مهاجم الذيد فريقه في المقدمة، بتسجيله الهدف الأول لفريقه والأول في سجل اللاعب في الدوري خلال الموسم الحالي، في الدقيقة 22، قبل أن يعود «الذئاب» سريعاً بعد أقل من ثلاث دقائق فقط عن طريق إبراهيم المسماري في الدقيقة 26. وتعقدت أوضاع فريق الذيد، بعدما نال حارس الفريق على راشد البطاقة الحمراء بقرار من حكم المباراة عيسى الهاجري، ليضطر المدرب محمد سعيد الطنيجي الدفع بالحارس البديل سعيد محمد، بديلاً للمدافع عبدالله عيسى في الدقيقة 49، ليكمل أصحاب الأرض بقية دقائق المباراة بعشرة لاعبين، لينجح الضيوف في تسجيل هدف التقدم عن طريق المدافع حسن أمين في الدقيقة 51.