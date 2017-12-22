«فيسبوك» تقتحم القطاع الموسيقي عبر «يونيفرسال»

نيويورك (أ ف ب)

أبرمت «فيسبوك» شراكة مع أكبر شركة للإنتاج الموسيقي في العالم «يونيفرسال ميوزيك جروب»، من شأنها تحسين تشارك العائدات وتنويع الخدمة الموسيقية التي تقدمها شبكة التواصل الاجتماعي.

وهي المرة الأولى التي تتعاقد فيها «فيسبوك» مع مجموعة بهذا الحجم في القطاع الموسيقي، حاذية بالتالي حذو «يوتيوب» التي أبرمت اتفاق ترخيص مع أكبر ثلاث شركات للإنتاج الموسيقي في العالم.

وقال مايكل ناش نائب رئيس الإستراتيجية الرقمية في «يونيفرسال» في بيان مشترك، إن «هذه الشراكة هي خطوة أولى مهمة لإظهار أنه من الممكن التوفيق بين الابتكار والأجور المنصفة لمؤلفي الأعمال الموسيقية». فتوزيع العائدات الموسيقية هو منذ سنوات عدة، مسألة أساسية في القطاع الموسيقي الذي يتهم عمالقة الإنترنت، وعلى رأسهم «يوتيوب»، بالاكتفاء بتقديم نسبة ضئيلة من الإيرادات التي تدرها الأشرطة والأعمال الموسيقية.

وتتيح هذه الشراكة الجديدة لمستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«أوكولوكس»، تحميل أشرطة موسيقية وتشاركها مع «أصدقائهم» وتكييف لوائحهم الموسيقية.

والأعمال الموسيقية واسعة الانتشار على «فيسبوك»، غير أن هذا الاتفاق يعد خطوة نحو علاقة منظمة أكثر مع القطاع الموسيقي تسمح باستبعاد المحتويات المنشورة من دون تراخيص.