«فيسبوك» تقتحم القطاع الموسيقي عبر «يونيفرسال»

نيويورك (أ ف ب)
أبرمت «فيسبوك» شراكة مع أكبر شركة للإنتاج الموسيقي في العالم «يونيفرسال ميوزيك جروب»، من شأنها تحسين تشارك العائدات وتنويع الخدمة الموسيقية التي تقدمها شبكة التواصل الاجتماعي.
وهي المرة الأولى التي تتعاقد فيها «فيسبوك» مع مجموعة بهذا الحجم في القطاع الموسيقي، حاذية بالتالي حذو «يوتيوب» التي أبرمت اتفاق ترخيص مع أكبر ثلاث شركات للإنتاج الموسيقي في العالم.
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وتتيح هذه الشراكة الجديدة لمستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«أوكولوكس»، تحميل أشرطة موسيقية وتشاركها مع «أصدقائهم» وتكييف لوائحهم الموسيقية.
والأعمال الموسيقية واسعة الانتشار على «فيسبوك»، غير أن هذا الاتفاق يعد خطوة نحو علاقة منظمة أكثر مع القطاع الموسيقي تسمح باستبعاد المحتويات المنشورة من دون تراخيص.