الكويت تستضيف مؤتمراً دولياً حول معاناة الطفل الفلسطيني

القاهرة (د ب أ)

أعلن سفير فلسطين بالقاهرة، جمال الشبكي عن اتصالات أجراها مع المسؤولين في الكويت لرعاية مؤتمر حول معاناة الطفل الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية يعقد في مايو القادم.

وقال الشبكي، في بيان صحفي، إن هذا المؤتمر سيعقد تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى دعوة وزراء الخارجية العرب، ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وخبراء في مجال حقوق الطفل من المؤسسات الإقليمية والدولية، للمشاركة في أعمال المؤتمر.

وأضاف أن هذا المؤتمر سوف يناقش مجموعة من المحاور المهمة التي ترتبط بواقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، ودور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني.

وأشار الشبكي إلى أن المؤتمر سيناقش الأوضاع التعليمية والصحية والنفسية المتردية للأطفال الفلسطينيين الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، من خلال شهادات حية يقدمها الأطفال الفلسطينيون المشاركون في المؤتمر.