"مستشفى الدمى" يصمد على مدى نحو قرنين من الزمن

أ ف ب

رغم التقدم التكنولوجي الذي شهدته الألعاب، ما يزال "مستشفى الدمى" في قلب الحي القديم في العاصمة البرتغالية لشبونة صامدا منذ خمسة أجيال.







ويقدم المستشفى الفريد من نوعه، خدمات خاصة لجمع هذه الألعاب وإصلاحها على يد نساء متخصصات يولين اهتماما كبيرا بهذه المجسمات الهشة ويوظفن خبرتهن الطويلة في خدمتها.



فكل دمية لها "استمارة مريض" خاصة بها وتودع في المكان لعناية ثلاث "طبيبات" ماهرات يعملن على تصحيح ما تشوه لديها كالعينين أو الذراعين أو الشعر ببراعة لافتة بالاستعانة بمئات "قطع الغيار" الموضبة في أدراج صغيرة لها نوافذ شفافة.

