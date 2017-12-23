مدينة خليفة الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 60 مليار درهم

بسام عبد السميع (أبوظبي)

كشف الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، عن نجاح مدينة خليفة الصناعية في استقطاب 195 مستثمراً محلياً وإقليمياً وأجنبياً، باستثمارات تزيد على 60 مليار درهم، لمساحة تأجيرية بلغت 16.8 مليون متر مربع، منذ إنشائها وحتى الآن.

وقال الشامسي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أمس: «تعمل موانئ أبوظبي على تعزيز مشاركتها الخارجية والتواصل مع المستثمرين المحتملين، وعرض فرص الأعمال المتاحة لهم، والمزايا الفريدة التي بوسعهم الاستفادة منها لاستهداف الأسواق الكبيرة والواعدة للمنطقة التي تقع دولة الإمارات في وسطها، والتي تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك»، مؤكداً أهمية الحملات الترويجية القوية التي تنظمها شركة موانئ أبوظبي لمدينة خليفة الصناعية، سواء داخل أو خارج الدولة، خاصة في الصين والهند وأوروبا.

ولفت الشامسي إلى أن الاستثمارات الأجنبية تدفقت بقوة خلال العام الجاري على منطقة خليفة الصناعية، نظراً للمزايا الاستراتيجية الكبيرة التي تتمتع بها، وأهمها تميز موقعها الجغرافي وقربها من ميناء خليفة البحري، ما يؤدي إلى سهولة وصول وتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، وكذلك انخفاض تكاليف التشغيل وفعالية إدارة الأعمال وسهولتها في المنطقة، ما يمنح المستثمرين ميزات تنافسية طويلة الأمد.

وتابع الشامسي: «تتضمن البنية التحتية الأساسية لميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية، مساراً للسكك الحديدية، يتيح نقل البضائع فور اكتمال مشروع الاتحاد للقطارات، مع ربط المصانع في مدينة خليفة الصناعية مباشرة بخطوط الشحن، وتعتبر هذه الوسيلة من أهم ركائز البنية التحتية في مدينة خليفة الصناعية».