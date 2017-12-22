استقالة رئيس «ألفابت» في يناير

سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث العملاق جوجل، إن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي إريك شميت سيستقيل في يناير ليختتم بذلك 17 عاماً لعب خلالها دوراً محورياً في بناء شركة ناشئة واعدة تحمل اسم جوجل وتحويلها إلى مركز مهم للتكنولوجيا العالمية.

وقالت الشركة إن شميت سيواصل دوره في مجلس إدارة ألفابت، حيث سيعمل مستشاراً، ويركز على المسائل التقنية والعلمية.

وقال شميت في بيان: «الوقت ملائم لهذا الانتقال مع تطور ألفابت».

وشغل شميت منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2001 عندما عينه مؤسسا جوجل لاري بيج وسيرجي برين حتى عام 2011.

وبعد ذلك تولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وسافر كثيراً حول العالم للترويج لإنجازات الشركة، والتفاوض مع الحكومات بشأن مسائل تنظيمية، والحديث عن وضع قطاع التكنولوجيا.