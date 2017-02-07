3 غارات إسرائيلية على غزة رداً على إطلاق صاروخ

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله)

شنت طائرات حربية إسرائيلية، أمس، ثلاث غارات على قطاع غزة، استهدفت موقعي تدريب ونقطة مراقبة تتبع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن الغارات أسفرت عن إصابة فلسطيني بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك أثناء وجوده بالقرب من أحد مواقع التدريب المستهدفة.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من استهداف المدفعية الإسرائيلية بقذيفتين «نقطة مراقبة» تتبع لكتائب القسام، وأرضاً خالية على أطراف بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، صباح أمس، أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سقطت في محيط المجلس الإقليمي قرب عسقلان في جنوب إسرائيل من دون وقوع إصابات أو أضرار.