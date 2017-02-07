  • الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1438هـ - 07 فبراير 2017م
  03:08     مصدر: المشتبه به في هجوم اللوفر بدأ يتحدث مع المحققين         03:31     مستشفى راشد ينجح في استئصال ورم كلوي وزنه 4 كيلوجرامات         03:45     26 قتيلا بينهم مدنيون في غارات على مقار لجبهة فتح الشام في شمال سوريا         03:47     مصر: أحكام بالإعدام والمؤبد على المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية         03:48     تقرير يتهم دمشق بعمليات "شنق جماعية" في احد سجونها         03:49     شهود: انفجار قرب المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية         03:50     الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ضبابية في أوروبا         03:57     العبادي يؤكد ان تنظيم الدولة الاسلامية انتهى عسكريا في العراق     

الاحتلال يحاصر الخليل بجدار طوله 42 كيلومتراً

3 غارات إسرائيلية على غزة رداً على إطلاق صاروخ
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله)

شنت طائرات حربية إسرائيلية، أمس، ثلاث غارات على قطاع غزة، استهدفت موقعي تدريب ونقطة مراقبة تتبع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن الغارات أسفرت عن إصابة فلسطيني بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك أثناء وجوده بالقرب من أحد مواقع التدريب المستهدفة.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من استهداف المدفعية الإسرائيلية بقذيفتين «نقطة مراقبة» تتبع لكتائب القسام، وأرضاً خالية على أطراف بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، صباح أمس، أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سقطت في محيط المجلس الإقليمي قرب عسقلان في جنوب إسرائيل من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال مسعفون: إن فلسطينياً يبلغ من العمر 70 عاماً أصيب بجروح طفيفة في إحدى الغارات الإسرائيلية، وقالوا: إنه كان يمر بالمنطقة التي تعرضت للقصف. ... المزيد
     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا