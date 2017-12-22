«أبو الإنترنت» ينصح: لا تتجاهلوا الأوراق

جنيف (رويترز)

تستخدم الإنترنت وتعيش في الفضاء الإلكتروني لكن لا تتجاهل الأوراق.. هذه هي نصيحة فينت سيرف رائد الإنترنت الذي يخشى من فقدان كل ذكرياتنا الرقمية مع تطور التكنولوجيا يوماً بعد يوم.

قال سيرف للصحفيين على هامش منتدى حوكمة الإنترنت في جنيف «يقول الناس: (ماذا أفعل بصوري الفوتوغرافية؟). تلك التي تهتم بها بحق؟ تخير بعض الصور الفوتوغرافية الجيدة وأطبعها لأننا نعرف أنها تبقى 150 عاماً على الأقل».

وسيرف نائب رئيس شركة جوجل، وشارك في تصميم بروتوكول تي.سي.بي آي.بي الذي يربط الأجهزة عبر الإنترنت.

وقال سيرف: «إذا أردنا أن نخبر أحفادنا شيئاً عن عالمنا، علينا أن نتأكد من أن المعلومات لا تزال قابلة للاسترجاع أو مفهومة».

واعترف سيرف (74 عاماً) الملقب «بأبي الإنترنت» بأن الورق أفضل في كثير من الحالات من الهواتف الحديثة.

وتابع: «أولاً.. يمكنك أن ترسم بسهولة على الورق، وثانياً.. عندما أدون ملاحظات يعني هذا أن بوسعي أن أتذكر أين كنت وماذا كنت أفعل، بالتالي بالنسبة لي (الورق) بمثابة ذاكرة إضافية».