«OSN» تتعاون مع «لمسة» للتعليم الترفيهي

تعاونت OSN، شبكة الترفيه الرائدة في المنطقة، مع تطبيق «لمسة»، منصة التعليم الترفيهي العربية الرائدة للأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحائزة العديد من الجوائز، بهدف توفير قيمة أكبر للمشتركين عبر تطبيق سهل الاستخدام ومناسب للأطفال على الأجهزة المتحركة.

ويمثل هذا التعاون مبادرة مشتركة من OSN ولمسة لتعزيز القيمة المقدمة للعائلة العربية من خلال توفير محتوى تفاعلي موجه للأطفال وينسجم مع الثقافة العربية.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقدم OSN اشتراكاً مجانياً في تطبيق «لمسة» مع باقات مختارة من OSN، ليمنحهم الدخول إلى مئات المحتويات الحصرية من القصص التفاعلية والألعاب الهادفة والفيديوهات التعليمية المسلية للأطفال باللغة العربية.

ويحظى تطبيق «لمسة» بشعبية كبيرة من خلال أكثر من 10 ملايين مستخدم في المنطقة، كما احتل التطبيق المرتبة الأولى عن فئتي التطبيقات العائلية وتطبيقات الأطفال على متجري App Store وPlay Store، لكونه يقدم للمستخدمين المئات من المحتويات الترفيهية والتعليمية عالية الجودة.