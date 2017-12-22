ترشيح «كيا ستينجر 2018» الجديدة لجائزتين عالميتين

أعلنت «كيا موتورز»، من خلال موزعها الوحيد في الإمارات، شركة الماجد للسيارات، عن ترشيح «كيا ستينجر 2018» الجديدة كلياً لجائزتي «أفضل سيارة في أميركا الشمالية للعام» و«أفضل سيارة في أوروبا للعام».

وكان قد تم طرح سيارة السيدان الرياضية السريعة للمرة الأولى في دولة الإمارات خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2017 في نوفمبر الماضي، وتعد واحدة من سبع سيارات وصلت للترشيحات النهائية لنيل الجائزة الأوروبية، بينما كانت واحدة من ثلاث سيارات فقط تأهلت للحصول على الجائزة الأميركية.

ومنذ إطلاقها، حصلت «كيا ستينجر» على تقدير واسع من قبل وسائل الإعلام المتخصصة في عالم السيارات لتصميمها الاستثنائي الذي يظهر روحها القوية وأناقتها التي تحمل خصائص سيارات التجوال التاريخية.

وفي كل مرحلة من مراحل التطوير، كان هناك حرص على تصميم «كيا ستينجر» وهندستها لتكون واحدة من سيارات «غران توريسمو»، حيث أضيفت العناصر الجمالية للمنطقة الأمامية، مع توسعة المقصورة الداخلية لتتسع لخمسة ركاب وأمتعتهم، مع تعزيز ثباتها وسلاسة قيادتها، والتعامل بذكاء مع الخصائص المتوافرة وقوتها المرتكزة على الدفع الخلفي.