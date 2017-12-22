التوزيعات الجيدة وتدني الأسعار يدعمان أداء الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية أداءها المتذبذب خلال جلسات الأسبوع الماضي، وسط توقعات بعودة النشاط الإيجابي لتداولات الأسهم المنتقاة بدعم من التوزيعات الجيدة التي أعلنت عنها بعض الشركات المساهمة المدرجة، فضلاً عن مستوى الأسعار المغرية للشراء التي وصلت إليها عدد من الأسهم القيادية، خصوصاً أسعار الأسهم العقارية في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.

وقال خبراء ووسطاء ماليون لـ«الاتحاد» إن المؤسسات واصلت التجميع الانتقائي على عدد من الأسهم التي وصلت إلى أسعار متدنية، خصوصاً سهم «إعمار» بالتزامن مع زيادة التكهنات الإيجابية حيال توزيعات الشركة السنوية، متوقعين عودة النشاط الإيجابي لقاعات التداول بعد انتهاء موسم الإجازات والأعياد والبدء في إعلان النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة خلال الجلسات المقبلة، فضلاً عن اتجاه الشركات المدرجة نحو الإعلان عن خطط ومشاريع مستقبلية سيتم الإعلان عنها مع بداية العام الجديد.

وأوضح الخبراء والوسطاء الماليون أن جلسات الأسبوع الماضي شهدت نشاطاً ملحوظاً على الأسهم المضاربية وخصوصاً الصغيرة والتي بدأت تشهد قوة شرائية، مع اتجاه المستثمرين الأجانب نحو التمسك بالأسهم المحلية مع انخفاض الأسعار، وبالتالي ارتفاع العائد وتزايد توقعات احتمالية أداء أفضل للأسواق بالفترة المقبلة، مؤكدين عودة الاهتمام من قبل المستثمرين الأفراد والمحافظ بالأسهم المدرجة بالقطاع العقاري مع تزايد التكهنات بإعلان الشركات عن توزيعات جيدة بالتزامن مع تسجيلها لأرباح إيجابية بنهاية العام الجاري.

وأشار الخبراء إلى أن المستويات التي وصل إليها سهم «إعمار» خلال جلسات الأسبوع الماضي، كانت حافزاً قوياً لعودة المستثمرين للشراء على عدد من الأسهم العقارية الأخرى، في وقت تشهد فيه أسهم صغيرة مضاربات وعمليات جني أرباح تسعى إلى تسجيل أرباح رأسمالية سريعة، مؤكدين أن الأسواق المالية المحلية ما زالت تعاني من غياب المحفزات وفي مقدمتها النتائج الإيجابية للشركات المدرجة، فضلاً عن الإعلان عن مشاريع جديدة وعمليات استحواذ أو إندماجات جديدة.