«سامسونج» تدخل خدمة الدفع على ساعة «جير إس 3»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة سامسونج، عن إدخال خدمة الدفع من دون تماس Samsung Pay على ساعة Gear S3، ما يسهم في إيجاد مجتمع خال من التعاملات النقدية بدولة الإمارات.

وسعت الشركة إلى تعزيز المزايا التي تقدمها خدمة Samsung Pay ،وجعلها أكثر مرونة من خلال إدخالها على الأجهزة القابلة للارتداء.

وعلى الرغم من أن عمليات الدفع عبر الأجهزة القابلة للارتداء لاتزال حديثة العهد في المشهد التكنولوجي، إلا أن العديد من خبراء القطاع يرون بأن الأجهزة القابلة للارتداء ستصبح خلال السنوات القليلة المقبلة من الوسائل الشائعة في عمليات الدفع تماماً كما هو الحال مع الهواتف الذكية، نظراً لقابليتها للاستخدام في جميع الأوقات إضافة إلى وظائفها العملية المتعددة.

وتمكنت سامسونج عبر دمجها تقنية النقل المغناطيسي الآمنMST للمرة الأولى في جهاز قابل للارتداء مع إيجاد طريقة لدمج هوائيات تقنيتي النقل المغناطيسي الأمن والتواصل قريب المدى في هيكل ساعة Gear S3، من تحقيق خطوات كبيرة نحو توفير تجربة دفع مبتكرة عبر الأجهزة القابلة للارتداء.