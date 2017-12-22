«الاتحادية للضرائب»: لايمكن لأعضاء المجموعة الضريبية التسجيل بشكل منفصل أو الانضمام الى أخرى

يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه لا يمكن لأعضاء المجموعة الضريبية التسجيل بشكل منفصل، أو الانضمام الى مجموعة ضريبية أخرى، كما أنه لا يمكن أن يكون للشخص المسجل حيازة أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد في الوقت ذاته، ولذا فإن من واجب الشركة التحقق من عدم تقديم أكثر من طلب واحد للتسجيل.
وأوضحت الهيئة أن الآثار المترتبة على تشكيل المجموعة الضريبية تكمن في أن أعضاء المجموعة الواحدة يعاملون معاملة الشخص الواحد الخاضع للضريبة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة.
تجدر الإشارة الى أن أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولون بالتضامن والمشاركة عن جميع المستحقات الضريبية والالتزامات الأخرى المتعلقة بالمجموعة الضريبية خلال فترة انضمامهم للمجموعة الضريبية، وهذا يعني أن الأعمال تبقى ملزمة عن فترة عضويتها بالمجموعة الضريبية حتى بعد مغادرة المجموعة.
ويتعين تقديم طلب تسجيل مجموعة ضريبية من قبل العضو الذي من المقرر أن يكون هو العضو الممثل للمجموعة الضريبية.
وستفرض ضريبة القيمة المضافة، اعتبارا من الأول من يناير 2018، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، بنسبة 5% على جميع معاملات السلع والخدمات إلا إذا كانت معفاة، أو كانت خاضعة لنسبة الصفر، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.وحددت الهيئة المعايير التي يجب أن يستوفيها كل عضو من أعضاء المجموعة الضريبية، ومنها المعيار المتعلق بالأعمال، حيث يتعين أن يكون كل عضو من أعضاء المجموعة الضريبية شخصاً يقوم بأعمال، وكذلك المعيار المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، حيث يتعين على كل عضو من أعضاء المجموعة الضريبية أن يكون شخصاً اعتبارياً (أي أن يكون شركة أو كياناً مماثلاً)، ولا يجوز للأشخاص الطبيعيين (أي الأفراد) تشكيل المجموعات الضريبية أو الانضمام إليها. ... المزيد