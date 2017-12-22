«الاتحادية للضرائب»: لايمكن لأعضاء المجموعة الضريبية التسجيل بشكل منفصل أو الانضمام الى أخرى

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه لا يمكن لأعضاء المجموعة الضريبية التسجيل بشكل منفصل، أو الانضمام الى مجموعة ضريبية أخرى، كما أنه لا يمكن أن يكون للشخص المسجل حيازة أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد في الوقت ذاته، ولذا فإن من واجب الشركة التحقق من عدم تقديم أكثر من طلب واحد للتسجيل.

وأوضحت الهيئة أن الآثار المترتبة على تشكيل المجموعة الضريبية تكمن في أن أعضاء المجموعة الواحدة يعاملون معاملة الشخص الواحد الخاضع للضريبة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة.

تجدر الإشارة الى أن أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولون بالتضامن والمشاركة عن جميع المستحقات الضريبية والالتزامات الأخرى المتعلقة بالمجموعة الضريبية خلال فترة انضمامهم للمجموعة الضريبية، وهذا يعني أن الأعمال تبقى ملزمة عن فترة عضويتها بالمجموعة الضريبية حتى بعد مغادرة المجموعة.

ويتعين تقديم طلب تسجيل مجموعة ضريبية من قبل العضو الذي من المقرر أن يكون هو العضو الممثل للمجموعة الضريبية.