«فلاي دبي» تؤكد شراء 175 طائرة «بوينج 737»

دبي (الاتحاد)

أكدت شركة فلاي دبي، طلب شراء 175 طائرة بوينج من طراز 737 MAX، وهو يعدّ أكبر طلب لشراء طائرات الممر الواحد في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، حسب بيان أمس. وتقدر قيمة هذه الصفقة التي تتضمن خيارات لشراء 50 طائرة إضافية، بنحو 27 مليار دولار كما في قائمة الأسعار، وذلك لـ 225 طائرة.

وتتيح هذه الصفقة التي تم الإعلان عنها كمذكرة التزام خلال معرض دبي للطيران 2017 الذي أقيم نوفمبر الماضي، لشركة فلاي دبي، الاستفادة من المرونة العالية لعائلة طائرات 737 MAX، من خلال استغلال مزايا طائرات MAX 8 وMAX 9 وMAX 10 على صعيد الحجم والمدى بما يتماشى مع شبكتها المتنامية.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يسرني أن نختتم عام 2017 بالإعلان عن هذه الصفقة، والتي تمثل الفصل التالي من قصة نجاح فلاي دبي. وتعد هذه الصفقة أكبر طلب شراء في تاريخ شركتنا حديثة العهد والتي انطلقت قبل ثماني سنوات، كما أنها ثالث طلب شراء نقدمه لشركة بوينج التي أتاحت لنا الطيران بنحو 44 مليون مسافر منذ بدء عملياتنا. ومع طلبات شراء تصل إلى 296 طائرة، فقد أصبحنا من أكبر 10 شركات طيران في العالم من حيث عدد الطائرات قيد الطلب، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز قدرات دبي كمركز حيوي للطيران».

وكانت فلاي دبي التي تشغل أسطولاً مكوّناً من طائرات بوينج بالكامل، قد حجزت أول طلب شراء لها من طائرات737 MAX في عام 2013، والذي تضمّن 75 طائرة من هذا الطراز. وتسلمت الشركة خمس طائرات من ذلك الطلب هذا العام.

ومن جانبه، قال إحسان منير، نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات العالمية في بوينج للطائرات التجارية: «نحن متحمسون لإنجاز هذه الصفقة التاريخية مع شركائنا في فلاي دبي، ونشكرهم على وضع ثقتهم في عائلة طائرات 737 MAX. وباعتبارها من أولى الشركات التي تشغل طائرات MAX 8، فإن تقدمها لطلب شراء مزيد من طرازات هذه الطائرة هو خير دليل على الثقة الكبيرة بالكفاءة الاستثنائية لعائلة طائرات MAX في استهلاك الوقود وموثوقيتها ومرونتها، ونحن نتطلع إلى تسليم العديد من طائرات MAX للمساهمة بدعم نجاح شركة فلاي دبي».

وارتفع إجمالي طلبات شراء طائرة 737 MAX بواقع 640 طائرة هذا العام، كما تلقت هذه الطائرة أكثر من 4200 طلب شراء منذ إطلاق برنامجها، ما يجعلها الطائرة الأكثر مبيعاً في تاريخ شركة بوينج.

وتوفر عائلة طائرات MAX مقاعد تبدأ من 120 مقعداً وتصل إلى أكثر من 200 مقعد، مع مدى يتراوح بين 3,200 و3,800 ميل بحري. وتستخدم جميع طائرات هذه العائلة أحدث المحركات المتطورة LEAP-1B من إنتاج شركة سي إف إم إنترناشونال، وجنيحات ذات تكنولوجيا متقدمة، وغيرها من التحسينات لتقديم أعلى مستوى من الكفاءة والموثوقية وراحة الركاب في سوق طائرات الممر الواحد.