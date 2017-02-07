عون: الانتخابات النيابية سوف تتم

بيروت (د ب أ)

طمأن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أمس أن الانتخابات النيابية في بلاده سوف تتم، وسيتابع مسيرة النهوض التي بدأها منذ ثلاثة أشهر. وأكّد عون، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب لجميع اللبنانيين، وأنه لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد؛ لأنه في النهاية ستتم الانتخابات، ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة اشهر». وقال الرئيس عون، إنه «سيواصل العمل لإعادة علاقات لبنان طبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب، لكن هذا الدور سيعود وبشكل أفضل من قبل لأننا متجهون نحو فترة استقرار ثابت ليرتاح الجميع مع بعضهم بعضاً ضمن التوازن».

من جانب آخر، أوقف الجيش اللبناني خلال شهر يناير الماضي 2718 شخصاً من جنسيات مختلفة، بعضهم متورط بجرائم إرهابية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إن وحدات الجيش أوقفت «بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر يناير المنصرم 2718 شخصاً من جنسيات مختلفة».

وجاءت التوقيفات بحسب البيان «لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين والاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية».

وأضاف البيان أن المضبوطات شملت «حزاماً ناسفاً و20 بندقية حربية و19 مسدسا و37 رمانة يدوية، وكميات من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى 269 سيارة و4 شاحنات و9 مراكب صيد و118 دراجة نارية، وكمية من المخدرات وأجهزة اتصال وكاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية مختلفة».