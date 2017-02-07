مقتل 14 إرهابياً واعتقال 10 شمال سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري مقتل 14 إرهابياً والقبض على 10 آخرين، بالإضافة إلى تدمير فتحــة نفق على الشريط الحدودي، خلال حملة عسكرية للجيش في شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجيش، العقيد تامر رفاعي، أنه تم العثور على 6 مخازن خاصة بالعناصر الإرهابية، عثر بداخلها على 4 أطنان من المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، وتم تدميرها بالكامل. كما واصلت عناصر الجيش الثالث الميداني دهم وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء، ما أسفر عن ضبط كميات من الأسلحة والمعدات الفنية وأجهزة اتصال وملابس عسكرية يستخدمها المتشددون، وتدمير 3 عربات مفخخة، وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات الأمن.

وقال الرفاعي، إنه استمرار لجهود القوات المسلحة في دهم وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، نفذت القوات أعمال الدهم خلال الخمسة أيام الماضية، أسفرت عن ضبط 3 تكفيريين، واكتشاف وتدمير فتحة نفق على الشريط الحدودي، ودهم 6 مبانٍ، وتدمير 7 عشش ووكر خاصة بالعناصر الإرهابية، حيث تستخدم في أعمال مراقبة القوات.

وأضاف أنه خلال الخمسة أيام الماضية تم اكتشاف، وتدمير 6 مخازن خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على 4 أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، ودراجتين ناريتين، كما أسفرت أعمال الدهم عن مقتل 14 تكفيرياً، والقبض على 10 آخرين، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية وأجهزة الاتصال وملابس عسكرية تستخدمها العناصر التكفيرية.