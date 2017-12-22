أبو الإنترنت ينصح: لا تتجاهلوا الأوراق

كلنا اليوم نستخدم الإنترنت ونعتمد بدرجة كبيرة على الفضاء الإلكتروني لحفظ معلومات وصور وذكريات مهمة. لكن علينا ألا نتجاهل الأوراق.
تلك نصيحة فينت سيرف رائد الإنترنت الذي يخشى من فقدان كل ذكرياتنا الرقمية مع تطور التكنولوجيا يوماً بعد يوم.
وقال سيرف، للصحفيين على هامش منتدى حوكمة الإنترنت في جنيف، «يقول الناس: ماذا أفعل بصوري الفوتوغرافية؟. تلك التي نهتم بها بحق؟ تخير بعض الصور الفوتوغرافية الجيدة واطبعها لأننا نعرف أنها تبقى 150 عاماً على الأقل».
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وأضاف سيرف «إذا أردنا أن نخبر أحفادنا شيئاً عن عالمنا، علينا أن نتأكد من أن المعلومات ما تزال قابلة للاسترجاع أو مفهومة».
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وتابع «أولا: يمكنك أن ترسم بسهولة على الورق. وثانيا: عندما أدون ملاحظات، يعني هذا أن بوسعي أن أتذكر أين كنت وماذا كنت أفعل. بالتالي، بالنسبة لي (الورق) بمثابة ذاكرة إضافية».