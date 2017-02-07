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«البنتاجون» لم تفصح عن آلاف الغارات في العراق وسوريا
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

عواصم (وكالات)

كشف موقع «ميليتري تايمز» الأميركي، أمس، تقريراً عن أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» لم تفصح عما يصل إلى آلاف الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأميركي على مدى سنوات عدة في العراق وسوريا وأفغانستان «ضد العناصر المسلحة» في تلك الدول.

ونقلت وكالة باسنيوز عن موقع «ميليتري تايمز» الأميركي القول، أن الولايات المتحدة شنت العام الماضي 456 ضربة جوية على الأقل في هذه الدول، لم توثق في قاعدة بيانات القوات الجوية الأميركية. ونفذت الضربات الجوية طائرات مروحية وطائرات دون طيار تابعة للجيش الأميركي.

ووفقاً للموقع الذي يصف نفسه بأنه مؤسسة إخبارية مستقلة، فإن البيانات المنقوصة تعود إلى أكتوبر 2001. ولم تعلق وزارة الدفاع ولا الجيش على تلك المعلومات المنشورة.

     
 

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