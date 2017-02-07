تركيا تطالب بالاطلاع على نتائج الاستطلاع الجوي الألماني

اسطنبول (د ب أ)

صعدت تركيا مطالبها، أمس، بالحصول على صور عالية الوضوح من سوريا ملتقطة خلال عمليات الاستطلاع الجوي للجيش الألماني، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لمزيد من المعلومات عن الميليشيات الكردية.

وتعمل الطائرات الألمانية من طراز «تورنادو»، التي التقطت الصور عالية الدقة، انطلاقا من قاعدة إنجرليك الجوية التركية الأميركية المشتركة، وهي نقطة أثارتها تركيا مراراً خلال طلبها المعلومات.

وأصر نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحفي بأنقرة أمس، على أن تشارك ألمانيا جميع المعلومات التي تجمعها مع الحكومة التركية.

وتشارك ألمانيا المعلومات الاستخباراتية مع تركيا بشأن تنظيم «داعش»، ولكن ليس بشأن ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، التي غالبية عناصرها من الأكراد السوريين.

وأطلقت تركيا قمراً صناعياً في 5 ديسمبر الماضي لالتقاط صور عالية الوضوح من أجل الأغراض المدنية والعسكرية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت. ونشبت مشاحنات متكررة بين برلين وأنقرة حول قاعدة انجرليك.