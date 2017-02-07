«داعش» تحت الحصار الكامل في «الباب»

عواصم (وكالات)

استمرت المعارك في محيط مدينة الباب بمحافظة حلب شمال سوريا أمس، الخاضعة لتنظيم «داعش»، والذي بات محاصراً بالكامل في آخر أبرز معاقله، بعد تقدم قوات النظام جنوب المدينة التي يحاصرها الأتراك وفصائل سورية معارضة من الجهات الثلاث الأخرى، في حين تجددت الاشتباكات على أطراف الغوطة الشرقية بريف دمشق أمس، بعد هجوم فاشل لقوات النظام السوري.

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أمس، أن قوات الجيش السوري والقوات المتحالفة معه تقدمت باتجاه مدينة الباب الشمالية التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» أمس، وقطعت آخر خط إمداد رئيس يصل إلى معاقل التنظيم الواقعة في الشرق باتجاه العراق.

وقال: إن قوات الجيش ومقاتلي جماعة «حزب الله» اللبنانية حققوا مكاسب جنوب شرق الباب الليلة الماضية. وتابع: «بات عناصر داعش محاصرين تماماً في الباب، بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها على طريق رئيس يربط الباب بالرقة»، أبرز معقل للتنظيم في سوريا.

وأضاف: «استمرت المعارك إلى ما بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين في الريف الجنوبي لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي بين داعش من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات من حزب الله اللبناني، وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية من جهة أخرى، تترافق مع قصف جوي وصاروخي في استمرار محاولة الأخير توسيع نطاق سيطرته، وتضيق الخناق على التنظيم أكثر بعد تمكنه قبل ساعات من قطع الطريق الرئيسة الواصلة بين منطقة الباب وريف حلب الشرقي، ومحافظتي حلب ودير الزور وإطباق الحصار على منطقة الباب بحيث لم تبق إلا مساحات وطرق ترابية لسلوكها».