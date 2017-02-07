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«الهلال الأحمر» توزع 50 ألف سلة غذائية في لحج

مساعدات إماراتية لأسر الشهداء بوادي حضرموت
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

عدن(الاتحاد، وام)

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، مساعدات إنسانية عاجلة إلى أسر الشهداء في وادي حضرموت في بادرة إنسانية جديدة أطلقتها الهيئة لمساندة تلك أسر وتخفيف عنهم حدة المعاناة. وقام وفد «الهيئة» بزيارة إلى عدد من أسر الشهداء في مديرية تريم بوادي حضرموت للتعرف إلى احتياجاتهم وتأمينها، وذلك ضمن الجهود الخيرة التي تقوم بها «الهيئة» في مناطق حضرموت، إسهاماً منها في مساعدة هذه الأسر التي فقدت معيلها والوقوف إلى جانبها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها اليمن بسبب الحرب التي فرضها الانقلابيون.

ووزع وفد «الهلال» الأدوية والبطانيات والمواد الغذائية المتنوعة على اسر الشهداء في المديرية. وأكد عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتية بحضرموت، حرص «الهيئة» على الاستمرار بتوزيع هذا المساعدات الإغاثية التي تحمل الأمل لأسر الشهداء الذين يستحقون منا جميعاً أن نتكاتف من أجلهم، لافتاً إلى أن هذا الحملة تأتي في إطار تجسيد روح الأخوة والتضامن والوقوف معهم والمساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتق تلك الأسر. وقال إن عملية التوزيع تأتي ضمن سلسة حملات لتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين بتوجيهات من القيادة الرشيدة للإمارات، وحرصها على تأمين احتياجات الشعب اليمني الشقيق.

من جانبهم، عبرت أسر الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً للجهود التي تقوم بها في تنفيذ المشاريع الإغاثية لليمنيين المتضررين من الحرب وممارسات مليشيا الحوثي والمخلوع. وعبرت أسرة أم خالد عن فرحتها وامتنانها لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرتها والظروف الصعبة التي يعيشونها.. قائلة «شكراً عيال زايد». وأعربت أم زينب - زوجة أحد الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض، وتعاني ضعف الدخل المادي الذي تتقاسمه مع ابنتيها في شراء المأكل والمشرب شهرياً، عن امتنانها وتقديرها لجهود «الهلال الأحمر» الإماراتية التي ساهمت في رفع المعاناة وتخفيف الأعباء المعيشية والمدرسية عن أسرتها.

وتقدم والد الشهيد جلال بامزيود بالشكر الجزيل لفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على وقوفهم إلى جانب أسر الشهداء، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية تمثل عرفاناً ووفاءً لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن حرمة الأرض والعقيدة. يذكر أن حملة توزيع المساعدات الإنسانية على أسر الشهداء في حضرموت تهدف إلى تلبية كافة الاحتياجات العاجلة والأساسية، حيث تضم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأغطية والملابس والأدوية.

إلى ذلك، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، مشروع توزيع 50 ألف سلة غذائية متكاملة في عدد من قرى وعزل محافظة لحج، جنوب اليمن، تدشين لعام الخير الذي خصصته دولة الإمارات لتقديم الدعم والمساندة الإنسانية لكل المحتاجين في العام 2017. ... المزيد
     
 

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