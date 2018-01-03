زواج هاري ينعش بريطانيا بـ 680 مليون دولار

لندن (رويترز)

تشير توقعات إلى أن زواج الأمير هاري من خطيبته الممثلة الأميركية ميجان ماركل يضخ 500 مليون جنيه أسترليني في الاقتصاد البريطاني مع تدفق السياح على البلاد واحتفال البريطانيين.

وهاري هو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وترتيبه الخامس على عرش البلاد، وسيتم الزواج في 19 مايو في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور، ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني كان شهر أبريل عام 2011 الذي تزوج فيه الأمير وليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، من كيت ميدلتون قد شهد زيادة عدد السياح بواقع 350 ألفا مقارنة مع عدد السياح في الشهر نفسه من عام 2010.

وتكهنت شركة براند فاينانس للاستشارات أن تحدث زيادة مشابهة في مايو، وأنه من المتوقع أن يجلب حفل الزفاف في المجمل نحو 500 مليون جنيه إسترليني «680 مليون دولار». وقال ديفيد هاي المدير التنفيذي للشركة «نعتقد أن السياحة والسفريات والفنادق ستحقق 200 مليون جنيه تقريبا.. وسيكون حفل الزفاف بمثابة إعلانات مجانية عن بريطانيا في أنحاء العالم حجمها نحو مئة مليون إسترليني.