ملكة جمال ألمانيا تعود للتدريس

روست، ألمانيا (د ب أ)

تعتزم ملكة جمال ألمانيا، لينا برودر، العودة إلى عملها كمدرسة في إحدى المدارس الألمانية بعد تفرغها لمدة عام لمهامها كملكة جمال للبلاد. وقالت برودر (27 عاماً)، تعيش بمدينة روست الألمانية: «إنها ستعاود العمل في مقر عملها السابق بمدرستها في مدينة مونستر الألمانية في مارس المقبل». وتعمل برودر في هذه المدرسة معلمة اقتصاد منزلي ودين كاثوليكي. وفازت برودر بلقب «Miss Germany» قبل نحو 11 شهراً، وحصلت على عطلة من مهنتها خلال فترة حملها اللقب.

ومن المقرر اختيار ملكة جمال جديدة لألمانيا في الحديقة الأوروبية بمدينة روست الألمانية في 18 فبراير الجاري.

وقالت برودر: «الآن سيصبح الفصل المدرسي مسرحياً مجدداً»، موضحة أنها تسعى إلى اجتياز امتحان الدولة الثاني في نهاية أكتوبر المقبل. وبحسب بيانات منظمي مسابقة «Miss Germany»، فإن هذه أقدم وأهم مسابقة جمال في ألمانيا، وتتم إقامتها منذ 90 عاماً.

وبرودر هي المدرسة الوحيدة بين الفائزات حتى الآن.

وتتنافس على اللقب هذا العام 21 امرأة من أنحاء ألمانيا كافة.