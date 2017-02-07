لندن (أ ف ب)

سجلت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، أمس الاثنين، رقماً قياسياً جديداً لكونها أول عاهل بريطاني يصل إلى اليوبيل الياقوتي مع مرور 65 عاماً على اعتلائها العرش. وقد اعتلت الملكة اليزابيث الثانية التي تبلغ التسعين عاماً العرش عام 1952، وكانت يومها في سن الخامسة والعشرين، إثر وفاة والدها الملك جورج السادس المفاجئة.

ويرجح أن تمضي اليزابيث الثانية، وهي أقدم عاهل في العالم، هذه المناسبة في دارتها الملكية في ساندرينجهام في نورفورلك (شرق إنجلترا).

وأمس الأول الأحد، شوهدت الملكة تبتسم عندما كان مهنئون ينتظرونها مع باقات الورد خارج الكنيسة. وعلى الرغم من إحجامها عن الاحتفال علناً بمناسبات تتعلق بعهدها، فإن بريطانيا ستحتفي بهذه الذكرى.

ففي برج لندن وفي حديقة جرين بارك في العاصمة البريطانية وفي مناطق مختلفة من بريطانيا، ستطلق طلقات مدفع تحية للملكة. وبمناسبة اليوبيل الياقوتي أعيد نشر صورة رسمية للملكة تضع فيها مجوهرات مرصعة بالياقوت الأزرق، أهداها إياها والدها بمناسبة زواجها عام 1947.

والصورة التقطها ديفيد بايلي عام 2014، وتظهر فيها واضعة العقد العائد عام 1850، والمصنوع من 16 ياقوتة، طويلة محاطة بالماس. وقال المصور يومها: «تتمتع بعينين لطيفتين مع لمعة دهاء.. أنا معجب دائم بالنساء القويات، وهي امرأة قوية جداً».