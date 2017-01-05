«الهلال» تعزز دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت

سقطرى، المكلا (الاتحاد، وكالات)

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توسعة ميناء حولاف في محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن المساعدات المقدمة إلى اليمن لإنعاش وزيادة حركة التجارة البحرية. وتفقد محافظ أرخبيل سقطرى سالم السقطري أمس المشروع، واستمع من المهندسين إلى شرح عن سير العمل في توسعة الميناء بطول 110 أمتار، والذي سيمكنه من استيعاب أكثر من سفينة في الوقت ذاته. وشدد على بذل المزيد من الجهود لإنجاز المشروع في الوقت المحدد وبحسب المواصفات المعدة سلفاً، لكونه من أهم المشاريع الذي تعول عليه المحافظة في تعزيز التنمية للأرخبيل، وفتح أفق استثمارية جديدة تلبي طموح المحافظة في المستقبل.

وأشاد بالدعم السخي المقدم من الإمارات العربية المتحدة عبر هيئاتها ومؤسساتها الإنسانية التي تعد شريكاً بارزاً في عملية البناء والتنمية في أرخبيل سقطرى، لافتاً إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تقديم الدعم المتواصل للمحافظة في شتى المجالات الخدمية والإنسانية، وكذلك العديد من المشاريع التي ستنفذها المؤسسة في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

واطلع المحافظ على نشاط الميناء التجاري وأعمال التفريغ للبضائع في الرصيف. مستمعاً من مدير الميناء إلى شرح عن نشاط الميناء، وأكد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ نشاط الميناء الذي يعتبر الشريان الرئيس لتوفير احتياجات المحافظة من البضائع كافة. فيما أكد المسؤولون في الميناء أن عملية التوسعة ستساهم في زيادة عدد السفن الراسية في الرصيف، ومضاعفة عملية المناولة والتفريغ للبضائع الواردة والصادرة.

إلى ذلك قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية دعماً جديداً لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة الحركية من طلاب جمعية الأمل بمديرية تريم في وادي حضرموت. وزار وفد من الهيئة، جمعية الأمل لرعاية وتأهيل المعاقين حركياً بمديرية تريم وقام بتوزيع مساعدات إنسانية من ملابس شتوية وأغطية وبطانيات، سعياً في أن يكون المستفيدون من الخدمات الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها.