«بحر الثقافة» تفتتح مقرها الجديد بالخالدية

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس أولى جلسات مؤسسة «بحر الثقافة» في مقرها الجديد بالخالدية، حيث أعلنت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، افتتاح المقر الجديد بمدينة أبوظبي، ليكون بيتاً للإبداع والمعرفة، وكانت الجلسة الأولى قد انطلقت في وجود عضوات المؤسسة، حيث نوقشت رواية «أيام الزغنبوت» للأديبة الإماراتية مريم الغفلي، الذي يمثل إبداعها غوصاً في النفس البشرية يعيد اكتشاف معطيات الحياة واستنبات القيم الإنسانية من بين غرائبيات السلوكيات البشرية. وقد رحبت الشيخة روضة بالروائية مريم الغفلي، معبرةً عن سعادتها أن تكون روايتها أول رواية تناقَش في افتتاح المقر الجديد، وهي واحدة من عضوات المؤسسة المبدعات.

وبافتتاح المؤسسة لمقرها الجديد تدشن لمرحلة جديدة من مراحل المعرفة والثقافة تزخر بالكثير من المبادرات والفعاليات الفكرية والمعرفية لتستمر المؤسسة في طبع أثرها الإيجابي على الحياة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.