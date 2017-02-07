الحلقة الثانية من «أمير الشعراء».. اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل كل من قناة الإمارات وقناة بينونة بث الحلقات المسجلة من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه السابع، حيث تعرضان اليوم 7 فبراير (10 مساءً) للحلقة الثانية، يليها في الأسبوع المقبل الحلقة المسجلة الثالثة والأخيرة (الثلاثاء 14 فبراير)، على أن تنطلق في 21 فبراير المنافسات على الهواء مباشرة للشعراء الـ20 الذين تمكنوا من إثبات جدارتهم والوصول للمرحلة الأخيرة.

وتعقد لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مؤتمراً صحافياً يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 للكشف عن تفاصيل ومفاجآت الموسم السابع، وعرض آليات التأهل عبر الحلقات العشر المباشرة للبرنامج.

وتتضمن الحلقات التسجيلية عرضاً لمقابلات لجنة التحكيم للشعراء الـ 150 في يناير 2017، وكذلك للمقابلات والاختبارات الإضافية التي تمّ من خلالها إعلان قائمة الـ42 شاعراً، كما تعرض للعديد من المواقف واللحظات الجميلة التي واجهت الشعراء خلال اللقاءات، مؤكدين بدورهم على الدور الثقافي المميز الذي يؤديه البرنامج، وما يمثله من جسر للتواصل الثقافي والفكري بين المشاركين فيه.

وقد أشاد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة المكونة من سعادة الدكتور علي بن تميم، والدكتور عبد الملك مرتاض، والدكتور صلاح فضل بمستوى الشعراء المشاركين خلال اللقاءات المباشرة التي جرت مع الشعراء، حيث تمّ استقطاب 150 شاعراً لأبوظبي من أصل الآلاف من الشعراء الذين تقدموا للمسابقة، بعد عملية الفرز والتقييم التي قامت بها لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية لاختيار الأفضل منهم وفق المعايير المعتمدة.