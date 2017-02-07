حبيب الصايغ: اهتمام حاكم الشارقة بالشعر الشعبي يعكس عمق فهمه للثقافة

أبوظبي (الاتحاد)

رحب حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بإعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، تأسيس رابطة للشعر الشعبي تتبنى طباعة دواوين الشعر الشعبي، وتنظيم الأمسيات والملتقيات الشعرية في الشارقة وأقطار الوطن العربي.

ووصف الصايغ الخطوة، في بيان صدر أمس، بأنها إضافة مهمة إلى رصيد الشعر العربي، من خلال الاحتفاء بأحد روافده الغنية، وهو رافد الشعر الشعبي، مؤكداً أن الشعر الشعبي جزء أصيل من تراث الأمة، وهو المدونة الإبداعية الحية التي تؤرخ للوجدان والروح والحلم.

ورفع الصايغ أسمى آيات التقدير والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على كرم متابعته ورعايته لكل ما من شأنه الدفع بعنصر الثقافة إلى الأمام، في بلد يعد الثقافة أداةً أساسية من أدوات التطوير والتنمية.

وقال: «إن اهتمام سموه بالشعر الشعبي يعكس عمق فهمه للثقافة، لاسيما من جهة ارتباطها بالإنسان. والشعر الشعبي هو اللون الإبداعي الأبرز في هذا المجال، وقد راكم على مر التاريخ إرثاً لا يصح إهماله، بل لا بد من إحاطته بمختلف أنواع الرعاية والدعم».