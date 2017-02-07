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في لقائه الشعراء المشاركين في «مهرجان الشارقة»

حاكم الشارقة يعلن تأسيس رابطة للشعر الشعبي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن تأسيس رابطة للشعر الشعبي، تضم الشعراء المشاركين في مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، وتهدف رابطة الشعر الشعبي إلى تبني طباعة دواوين الشعر الشعبي للشعراء في الوطن العربي، وتنظيم الأمسيات والملتقيات الشعرية في الشارقة وأقطار الوطن العربي.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه قبل ظهر أمس في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية الشعراء المشاركين، وضيوف مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الـ13.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالشعراء، معرباً عن سعادته بوجوده بينهم، والحديث معهم ومحاورتهم حول الشعر ومستقبله، مبيناً سموه أن هذا اللقاء يعد مكسباً، وأن مناقشة شؤون الشعر وعوائقه تعد نصف الحل نحو الحفاظ على هذا الإرث الأدبي، ونقله إلى الأجيال المقبلة، والاستفادة منه في تنمية الثقافة العربية.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أن المتغيرات الكثيرة في مختلف دول العالم والهجمات الظلامية التي تستهدف الثقافة العربية تمثل تحدياً كبيراً، تسعى من خلاله إلى إلباس العرب التهم والخزي، مبيناً سموه أن مواجهة هذا التحدي لا تكون إلا من خلال العلم والمعرفة والأدب والثقافة بمختلف مجالاتها، ومن أهم أركانها الشعر العربي الفصيح والشعبي.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة الشعراء إلى تناول المحتويات ذات الفائدة، والطرح المتنوع الذي يتناول الوطن وتاريخه، وتضمين الحكم والمثل إلى أبياتهم الشعرية، ما يثري المفاهيم والمصطلحات الشعرية. ... المزيد
     
 

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