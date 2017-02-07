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أكد مسؤولون أميركيون، حاليون وسابقون، يشاركون في عملية قبول اللاجئين السوريين المكونة من 21 مرحلة، عدم وضوح عمليات التدقيق الإضافية المطلوبة!

اللاجئون.. بين الحظر والتعليق!
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

لويزا لافلاك - زكريا زكريا - تيلور لوك*

تلقت أسرة «الطاووز» الأسبوع الماضي نبأً يفيد بأن بدء حياتها الجديدة في الولايات المتحدة لا يفصلها عنه سوى بضعة أيام، قبل أن تعلم الأسبوع الماضي أنه لم يعد مرحباً بها هناك. وبحلول يوم السبت، لم تعد تعرف ماذا تصدق!

وبعد أربعة أعوام على الفرار من العنف في حلب في سوريا، تحول اليأس إلى فرحة، عندما سمع أفراد الأسرة أن قاضياً فيدرالياً منع تطبيق الحظر المثير للجدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهو حظر يشمل أسرتهم اللاجئة.

ولكن بينما شارف اليوم على الانتهاء، خيمت سحب عدم اليقين أيضاً من جديد. وقال «ماجد طاووز»، وهو أب لخمسة أبناء، تم التواصل معه عبر الهاتف في العاصمة التركية أنقرة: «لقد كنا مفعمين بالأمل، والآن أصابنا الإحباط، ولا نعرف ماذا نفعل».

و«طاووز» وأبناؤه الخمسة من بين الآلاف الذين تُركوا عالقين بعد الأمر التنفيذي في السابع والعشرين من يناير الماضي، الذي حرم مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة، خشية أن يمثلوا تهديداً للأمن القومي الأميركي. وقد ترك حكم القاضي الجزئي «جيمس إل روبارت» يوم الجمعة الماضي بوقف مؤقت لذلك الأمر، اللاجئين بين مطرقة الإفراط في الأمل وسندان الخوف من اليأس، إذا ما أُعيد العمل بالحظر مرة أخرى.

وبعد أن حزمت الأسرة أمتعتها، وكانت تتأهب للإقلاع في صباح اليوم الأخير من شهر يناير الماضي، علمت أنها لن تحتاج إلى حزم الأمتعة، بينما أعرب المسؤول الذي اتصل بالأسرة عن أسفه، مؤكداً أنه إنما يؤدي وظيفته. وقال «طاووز»: «ظل يعتذر ويقول إنها أوامر من القيادات العليا».

وأضاف: «سألتهم كيف يمكن أن أشرح ذلك لابنتي، فقد أخبرناها بأن الطائرة ستقلها إلى مكان يمكن أن تتلقى فيه العلاج». وبالنسبة إلى الطفلة «وجيهة»، البالغة من العمر 11 عاماً، يعني التعليق انتظاراً لأجل غير مسمى للحصول على علاج هرموني لا تستطيع الأسرة تحمل نفقته في تركيا، ومن ثم استمرار ألمها وعجزها عن النمو. وبالنسبة إلى شقيقها الأصغر، يعني الأمر انتظاراً لفترة أطول حتى يفسر له طبيب لماذا تنمو عظامه مقوسة! ... المزيد
     
 

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