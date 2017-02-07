ترامب وحدود الشعبوية

روس دوذات*

تتخذ الشعبوية أشكالاً متنوعة ومختلفة، ولكن أصلها واحد عموماً. وتحظى بعض الأفكار بدعم الجمهور ولكنها قد تفتقر إلى الدعم في نقاشات النخبة السياسية. ثم يسهم كلٌّ من فشل النخبة والضغط الشعبي في جعل ذلك التوتر جاهزاً للاستغلال، ثم تظهر شخصية جديدة تَعد بالإنصات إلى صوت الشعب وإلغاء سياسات الطبقة الحاكمة!

والرئيس دونالد ترامب بالطبع هو إحدى هذه الشخصيات، وقراره تعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة يمثل واحدة من تلك الأفكار. ومثلما يؤيد معظم الأميركيين مستويات أقل من الهجرة من تلك التي تقضي بها اتفاقات الحزبين حول الهجرة في واشنطن، فإن الكثير من الأميركيين يَبدون قلقين خصوصاً بشأن السماح بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين من بلدان تكتوي بنار الإرهاب. والواقع أن مقترح ترامب خلال الحملة الانتخابية بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة لم يكن يحظى إلا بدعم أقلية، ولكنه عندما انتقل إلى الدعوة إلى تعليق دخول اللاجئين وفرض قيود حسب أوضاع وظروف كل بلد على حدة، كان في موقف شعبوي أكثر قوة وصلابة.

وعليه، فليس مفاجئاً أن يسعى للوفاء بهذا الوعد. كما أنه ليس مفاجئاً أيضاً أن يتحول الأمر إلى فوضى عارمة. ولكن هذا ليس لأن الفكرة الأساسية تُعتبر خارجة عن نطاق السلوك المقبول. فأنا مثلاً أعارض تعليق ترامب لدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لأنني أعتقد أن على الولايات المتحدة واجباً أخلاقياً خاصاً في العراق وسوريا، بالنظر إلى أعمالنا وأخطائنا في المنطقة. كما أنني لا أرى أيضاً أدلة قوية ومقنعة على أن برنامج اللاجئين سيتسبب في وجود خطر إرهابي كبير، أو أنه يهدد بخلق مناطق سكانية معزولة وغير قابلة للاندماج على غرار تلك التي توجد في أوروبا اليوم. ويمكن القول إن التجميد المؤقت للسفر مواطني البلدان السبعة كان سيصبح منطقياً لو كانت لدى إدارة ترامب طريقة جديدة وذكية للتدقيق في هويات وخلفيات اللاجئين. والحال أنه لا يوجد الآن ما يدل على ذلك.

وإضافة إلى هذا، فإن كل السياسات المتعلقة باللاجئين تنطوي على حدود، ومعظم اللاجئين ينبغي مساعدتهم قريباً من وطنهم، وليس بالضرورة أن يجد كل اللاجئين سهولة في التكيف مع الحياة الأميركية. كما أن السقف السنوي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب -50 ألفاً- قريب أيضاً من عدد اللاجئين الذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة خلال معظم سنوات رئاستَي بوش وأوباما. وفضلاً عن ذلك، من الممكن أيضاً الدفاع عن بعض تفاصيل سياسة ترامب بشكل مثالي. وعلى سبيل المثال، فإن التفضيل المقترح لبعض الأقليات الدينية يُنتقد باعتباره نوعاً من أنواع الشوفينية المسيحية. ولكن الحقيقة هي أن المسيحيين الشرق أوسطيين (والإيزيديين ومجموعات أخرى) كثيرًا ما يكونون في حالة صعبة للغاية -يواجهون الاضطهاد داخل مخيمات اللاجئين مثلًا- ويستحقون مساعدة أكبر.

ولا نقصد بهذا التقليل من القسوة التي ينطوي عليها تضييق الباب في وجه اللاجئين، ولكن السياسة الخارجية هي مجال الاختيارات القاسية. كما أنه من غير الواضح أيضاً ما إن كانت المعاناة التي سيتسبب فيها تضييق الباب في وجه اللاجئين أسوأ من المعاناة التي تتسبب فيها ضربات الطائرات من دون طيار، أو عمليات القصف الجوي، أو «الأعمال الحكومية الحركية»، وجميعها سياسات تستأثر دائماً بدعم الحزبين.