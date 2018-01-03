ابن ثعلوب: منتخبنا قادر على حصد اللقب

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بتأهل «الأبيض» إلى نهائي «خليجي 23»، بتخطي شقيقة العراقي، بعد مباراة ماراثونية مثيرة وممتعة من المنتخبين، مواصلة لنجاحات مباريات دورة كأس الخليج العربي، التي تعتبر واحدة من التظاهرات الكروية المهمة على مستوى المنطقة، وتمثل تجمعاً خليجياً رائعاً، وفرصة طيبة يلتقي فيها الشباب الرياضي، في تنافس تسوده المحبة والأخوة وتتعمق فيه روح المودة والتآخي والتقارب، ما يرسخ مفهوم الانتماء لمنطقتنا الخليجية، وهو ما خرجت به المباراة التي اتسمت بالإثارة والندية من الفريقين، ليأتي الختام أمام المنتخب العُماني الشقيق بالطموح نفسه، تطلعاً للعودة بكأس البطولة الخليجية الغالية، لنقدمه إلى القيادة الرشيدة عرفاناً وتقديراً لرعايتهم لقطاع الشباب والرياضة، وتزامناً مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشكر أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرسالة وفاء وعرفان بهذه المناسبة الغالية من شباب الإمارات.

وأضاف: منتخبنا قادر على المحافظة على لقبه الذي حققه في «خليجي 21» في البحرين، بكل جدارة واقتدار، وللمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ مشاركاته في دورات الخليج العربي، ليسجل هذا الجيل الصاعد بقيادة مدربه الإيطالي الجديد زاكيروني بأحرف من ذهب تاريخاً جديداً للكرة الإماراتية، وهو ما يدعو للتفاؤل قبل استضافة بطولة آسيا 2019، في إمارات المحبة والسلام؛ لذلك فإن ثقتنا لا حدود لها في تلك الكوكبة التي سطرت نوعاً من الوفاء والإخلاص، خلال تلك البطولة، بهدف رفع علم بلادهم عالياً خفاقاً في استاد جابر الرائع بالكويت التي احتضنت البطولة الناجحة فنياً وتنظيمياً، وتمثل احتفالاً بعودة الرياضة الكويتية لساحات التنافس العالمية. وشدد ابن ثعلوب بضرورة مضاعفة الجهد في المباراة الختامية، من أجل العودة بالكأس الخليجية الغالية، مع ضرورة احترام منتخب عُمان الشقيق الذي تأهل بدوره بجدارة، لذلك على اللاعبين كافة تقديم كل جهد ممكن، من أجل الفوز والعودة بكأس «خليجي 23»، إن شاء الله.