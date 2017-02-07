حلقة ساخنة من المواجهات الثنائية في «أبوظبي - القاهرة»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد الحلقة الثانية من برنامج «القاهرة - أبوظبي»، الذي خصص حلقاته الأولى للحديث عن لقاء الأهلي والزمالك «كلاسيكو العرب»، الذي يقام يوم الجمعة المقبل باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، حيث تشهد الحلقة حوارات ثنائية نارية عدة، يديرها يعقوب السعدي مقدم البرنامج، الذي يجمع في الجزء الأول، بين محمد حلمي مدرب الزمالك وحسام البدري مدرب الأهلي وجهاً لوجه، للحديث عن لقاء الفريقين في مباراة السوبر، ورغبة كل مدرب في تحقيق الفوز وتأثير النتيجة على استمرار المدربين في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خاصة أن اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في الدور الأول للدوري فاز فيه الأهلي 2/‏‏ صفر بوجود المدربين أنفسهما على رأسي فريقيهما، وهو التحدي الذي ينتظر محمد حلمي تحديداً لتعويض تلك الخسارة أو يؤكد البدري من جديد علو كعبه من خلال تكرار الفوز في هذه البطولة الخاصة، وهو ما سيضيف للقاء بعداً ساخناً مع خلفيات ذاك اللقاء.

هذا في الجزء الأول من الحلقة، فيما سيواصل البرنامج سلسلة لقاءاته المثيرة في البرنامج الذي انطلقت أولى حلقاته يوم أمس، حيث يتبع لقاء المدربين لقاء يجمع أحمد حسن «عميد» لاعبي العالم وزكريا ناصف، وكلاهما لعب للأهلي والزمالك، لكن عبر جيلين مختلفين، وسيركز اللقاء على الفوارق في اللعب للناديين وكيفية تقبل الجمهور لهذا الانتقال وماذا كسب أو خسر كل لاعب ينتقل بين الفريقين، الأمر الذي كان يعد من قبل بمثابة الخيانة العظمى، إلا أنه بات الآن أمراً عادياً مقبولاً.

في الجزء الثالث، يجمع البرنامج فتحي مبروك مدرب الأهلي السابق ومؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق، وكلاهما حقق مع فريقه الفوز على الطرف الثاني، وكلاهما ابتعد عن الفريق.

ثم تختتم الحلقة بلقاء تاريخي يجمع المهندس عدلي القيعي مهندس صفقات الأهلي، وأحد أبرز عناصره، والدكتور أحمد شرين فوزي عضو نادي الزمالك السابق وابن لاعب الزمالك العظيم عبد الرحمن فوزي، كما أنه مؤلف موسوعتي الزمالك والأهلي.