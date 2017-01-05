بيونسيه ولامار وميستي نجوم «كواتشيلا» بكاليفورنيا

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تستضيف الدورة المقبلة من مهرجان كواتشيلا المزمع عقدها في أبريل في صحراء كاليفورنيا كوكبة من النجوم، أبرزهم المغنية الأميركية بيونسيه ومغني الراب كندريك لامار، وفرقة الروك «راديوهيد»، بحسب القيمين على هذا الحدث.

سيقدم أيضاً المهرجان الموسيقي الذي يزداد برنامجه تنوعاً وثراء على مر السنين، حفلات لكل من الفرقة البريطانية «اكس اكس» وفرقة الروك الأميركية «بون إيفر» وثنائي الروك الفرنسي «جاستيس».

ومن الفنانين الآخرين المتوقعة مشاركتهم، الأميركي فاذر جون ميستي، والمغنية النيوزيلندية لورد التي أعلنت في نوفمبر أنها تحضر ألبوماً جديداً بعد نجاح ألبوم «بيور هيرويين» الصادر سنة 2013.

وكانت فرقة «راديوهيد» التي رشحت لجائزتي «جرامي» في فبراير الماضي بفضل ألبومها «ايه مون شايبد بول»، قد شاركت مرتين في مهرجان كواتشيلا. وقد انضم كندريك لامار إلى عرض قدمه آيس كيوب في الدورة الماضية من المهرجان.

أما بيونسيه، فهي لم تقدم عرضاً منفرداً في كواتشيلا، لكنها شاركت مرة في عرض مع أختها سولانج سنة 2014. وهي كانت قد انضمت أيضاً إلى زوجها جاي زي على المسرح سنة 2010.

ويقدم هذا المهرجان العروض عينها على عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين، بالقرب من مدينة إنديو، على بعد ساعتين من شرق لوس أنجلوس.

وستقام دورة عام 2017 بين 14 و16 أبريل، ثم من 21 إلى 23 أبريل.