بيونسيه ولامار وميستي نجوم «كواتشيلا» بكاليفورنيا

لوس أنجلوس (أ ف ب)
تستضيف الدورة المقبلة من مهرجان كواتشيلا المزمع عقدها في أبريل في صحراء كاليفورنيا كوكبة من النجوم، أبرزهم المغنية الأميركية بيونسيه ومغني الراب كندريك لامار، وفرقة الروك «راديوهيد»، بحسب القيمين على هذا الحدث.
سيقدم أيضاً المهرجان الموسيقي الذي يزداد برنامجه تنوعاً وثراء على مر السنين، حفلات لكل من الفرقة البريطانية «اكس اكس» وفرقة الروك الأميركية «بون إيفر» وثنائي الروك الفرنسي «جاستيس».
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وكانت فرقة «راديوهيد» التي رشحت لجائزتي «جرامي» في فبراير الماضي بفضل ألبومها «ايه مون شايبد بول»، قد شاركت مرتين في مهرجان كواتشيلا. وقد انضم كندريك لامار إلى عرض قدمه آيس كيوب في الدورة الماضية من المهرجان.
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ويقدم هذا المهرجان العروض عينها على عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين، بالقرب من مدينة إنديو، على بعد ساعتين من شرق لوس أنجلوس.
وستقام دورة عام 2017 بين 14 و16 أبريل، ثم من 21 إلى 23 أبريل.