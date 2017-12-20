إيتيل عدنان: الرسم الصامت

حوار: ليونور شاستانييه*

ترجمة: أحمد عثمان

في 10 نوفمبر 2013، استقبلتني إيتيل عدنان في بيتها بباريس. كلّمتني عن الرسم، رسمها على وجه الخصوص بما أنها ترسم منذ ما يقارب الخمسين عاماً، وتقتني لوحاتها كبرى المتاحف الفرنسية

في هذا الحوار مع إيتيل عدنان، الرسامة أولاً والشاعرة، تتداعى أفكارها حول كل ما يتعلق بفنّها وعلاقته بالحياة، ونظرتها إلى غيرها من الرسامين:

إذا أراد شخص ما البدء في الرسم أو التصوير، من المهم أن يبدأ بمواد جيدة. لا يعني ذلك كوني متحذلقة، لأن المواد تتفاعل على ما نحققه. فضلاً عن ذلك، تستطيعون الرسم على ورق صحيفة، شيء طيّب، ولكنه قرار. الورق يمتص الألوان المائية أو الحبر. يشارك في الرسم. يصبح عنصراً من عناصر الجمال. تستطيعون استعمال قماشة سميكة للغاية، أو أقل سمكاً، أو منسوجة جيداً. كل هذا يتفاعل. ولا نعرف تأثيرها حقاً، وهو أمر طيّب حينما نجيد المهنة، نكتشف كثيراً من الأشياء. نفس الشيء لكل شيء، حتى في الطهي. الفن، أيضاً، مشاركة بين المواد وبينكم.