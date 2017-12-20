نساء «غريندايزر»..

لا يبحث السؤال هنا، في تعريف النّسويّة، بل ينحصر في محاولة للتعرف على المواصفات والاشتراطات التي بحضورها تُعد المرأة نسويّة، بافتراض أن ثمة مواصفات محددة. فكثيراً ما نُصادف تساؤلات استنكارية على شاكلة: «نسويّة وتفعلين أو تقولين هذا؟» وكأن للنسويّة كتالوجاً يعرّف بما يجب وما يجب ألا يُفعل ويُقال. وفوق هذا، فالتصنيف المعياري «للشخصية النّسويّة» لا يشمل المعاصرين فقط، بل يمتد لشخصيات تاريخية، للتعرف على أي من تلك الشخصيات كانت أكثر أو أقل نسويّة من مجايليها. مقارنات تتم بأدوات وذهنية الحاضر، لغائب لا نعرف عنه إلا ما أُريد لنا أن نعرفه. مع ضرورة الإشارة إلى وجود أفراد امتلكوا وعياً ونمط حياة أقل صرامة في الامتثال لمعايير الفروق الجندرية المتبعة في عصرهم آنذاك، ولكن تظل الصورة أقل وضوحاً من إمكانية إسقاط أحكام قطعية دقيقة. لذا، وتلمساً لوضوح أفضل، لعل من الملائم التركيز على الصورة الأقرب إلينا زمنياً. سنحاول هنا قراءة المواصفات، لا كما هي موجودة في الدراسات النّسويّة الأكاديمية، بل كما تُطرح شعبوياً بين المهتمين بالنّسويّة، للتعرف إلى الوعي الجمعي حول النّسويّة، وكيف تشَكَل هذا الخطاب في المخيلة.
يتمحور الخطاب النسوي «الشعبوي» الحالي حول فكرتين أساسيتين: الأولى تتجسد في الافتخار والتباهي بالذات الأنثوية وتفخيمها على نحو مبالغ فيه، والثانية في التأكيد على الاكتمال الذاتي. ولكل من الفكرتين خطابها ومواضيعها وطبيعة الجدل الخاصة بها.
تفخيم الذات أو تضخيمها
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التركيز على المظهر الخارجي للمرأة وصرامة اشتراطات ومعايير هذا المظهر، كان ولا يزال من ضمن مظاهر وأدوات القمع التي مُورست على المرأة. ولكن أليس الاحتفاء بـ (نقيضها المباشر) نوعاً من تقوية للفكرة ذاتها، ولكن من الجهة المقابلة؟ فمثلاً، في مجال الاعتراض على صورة الجسد المثالي الذي تقدمه الميديا عبر عارضات أزياء يرتدين ملابس بمقاييس معينة (10، 12)، نجد نموذجاً يتم تقديمه مؤخراً، باعتباره فتحاً نسوياً، لنساء أقرب إلى جاراتنا وزميلاتنا في العمل بل وذواتنا تختلف مقاييس أجسادهن عن المقاييس المكرّسة، وبصور أُحسن فيها استخدام الإضاءة واختيار اللقطة لتقول لنا: «بإمكانك أن تكوني جميلة حتى وإنْ كنت خارج مقاييس الجمال التقليدية». فهل في هذا تحقيق للخطاب النسوي؟ أليس هذا تذكيراً بتلك المقاييس؟ إنها كحملات مكافحة التدخين التقليدية والتي تنشر صور السجائر في كل مكان مع تحذير أسفلها، فهل أسهمت تلك الحملات في التخفيف من التدخين أم كانت محفزاً غير مباشر، وذلك عبر التذكير بلذة السجائر، كما كشفت بعض الدراسات في هذا المجال؟.
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