قطط الكُتّاب..

إسماعيل غزالي

شيءٌ سحريّ يجعل من القطط مصدراً حلميّاً وغامضاً للصداقة، لا يقتصر على الحضور المادي في المنزل، بل يتعدّاه إلى حضور تخييلي فاتن في الكتابة. لا يقف الأمر عند الأناقة العجيبة التي أغدقتها الطبيعة السنّورية على القطط، وإنما يتخطّاه إلى أشكال السلوك الغريب الذي ينطوي عليه نمط عيش هذا الحيوان المثير.

حظيت القطط بتبجيل مبالغ فيه في حضارات مدهشة، فيما سبق من تاريخ الإنسانية، فاستأثرت بقيمة رفيعة على نحو خاص عند الفراعنة، وكان الطّراز الأمثل لذلك القطة الشهيرة «باستت» التي اقترنت باللبوءة «سخمت». «باستت» التي جَسَدُها امرأة فاتنة، ورأسها قطة، كانت ترمز إلى الخصوبة والحب، وخُصّص لها عيد احتفالي عند المصريين القدماء.

أُوليت القطط عناية مفرطة في هذه الحقبة، وشملها شرف التحنيط بالطريقة ذاتها التي حُنّطت بها رموز السلالات الفرعونية الحاكمة.

حضور أسطوري

لم ينحصر تبجيلها عند الفراعنة كاستثناء، بل نُظر إليها بالتقدير نفسه في ثقافات حضارات أخرى، كما عند الصينيين القدامى، الذين جعلوا من القطة «لي شو» رمز خصوبة تُقدّم لها القرابين في نهايات مواسم الحصاد، والشيء نفسه في الهند مع القطة «ساست» التي ترمز إلى الأمومة، الخ..