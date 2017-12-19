هيلي: الصواريخ التي تسقط على السعودية مصدرها إيران

أبوظبي (العربية.نت)

قالت نيكي هيلي، المبعوثة الأميركية بالأمم المتحدة، إن إيران تنتهك كل قرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أنها متورطة في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وأوضحت هيلي، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن عقدت، أمس، لمناقشة مدى التزام إيران بتنفيذ بنود الاتفاق النووي وفقاً للقرار الدولي رقم 2231 أن الصاروخ الذي أطلق على السعودية «يحمل جميع بصمات هجمات سابقة باستخدام أسلحة قدمتها إيران».

وحذرت هيلي: «إذا لم نفعل شيئاً تجاه الصواريخ التي تطلق على السعودية، فلن نستطيع وقف العنف».

وقالت إن «ثمة أدلة واضحة جلية على أن الصواريخ التي سقطت على السعودية مصدرها إيران».

وتساءلت المندوبة الأميركية عن طبيعة الموقف إذا ما كانت تلك الصواريخ الإيرانية استهدفت أوروبا أو أميركا، مشددة على أن السعودية دولة من مجموعة العشرين.