رئيس الدولة يصدر مراسيم بتعيين ونقل وترقية سفراء

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مراسيم اتحادية بشأن تعيين ونقل وترقية وإنهاء مهام عدد من سفراء الدولة في الخارج وإنشاء سفارات وتعيين قضاة.

فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً رقم (133) لسنة 2017 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية جورجيا في العاصمة تبليسي. كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (134) لسنة 2017 ويقضي بإنهاء مهام جمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، والمرسوم الاتحادي رقم (135) لسنة 2017 بإنهاء مهام وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد مير عبد الله يوسف الرئيسي.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (136) لسنة 2017 بإنهاء مهام محمود محمد المحمود سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا كسفير غير مقيم لدى ساحل العاج، والمرسوم الاتحادي رقم (137) لسنة 2017 بإنهاء مهام عبد الله إبراهيم غانم السويدي سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى كل من جمهورية ملاوي وزامبيا وجمهورية الكنغو الديمقراطية.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (138) لسنة 2017 بإنهاء مهام معضد حارب مغير جابر الخييلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى إمارة موناكو. وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (139) لسنة 2017 بنقل الشيخ أحمد علي حمد إبراهيم المعلا سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا إلى ديوان عام الوزارة وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية بلغاريا.