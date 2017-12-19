روسيا تدعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية



تاريخ النشر: الأربعاء 20 ديسمبر 2017 نيويورك، موسكو (وكالات) أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لن تقدم على أي خطوات أحادية الجانب حيال وضع القدس، وأضاف خلال لقاء مع مستشار الرئاسة الفلسطينية للشؤون السياسية نبيل شعث، إن روسيا ستعمل على إعادة الوضع حول القدس إلى مسار بناء يسمح ببدء المفاوضات وعدم اتخاذ خطوات آحادية الجانب تستبق الحل النهائي. وقال إن روسيا تعمل من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين. وأكد على ضرورة تحقيق نتائج محددة للمفاوضات بين حركتي فتح وحماس، قائلاً: إن تحقيق الوحدة الفلسطينية يشكل عاملاً أساسياً لنجاح المفاوضات. كما أكد مندوب روسيا في مجلس الأمن فلاديمير سافرونكوف استعداد بلاده للعب دور وسيط نزيه في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذراً مما وصفه بـ«الخطوات الأحادية»، التي تتسبب في زيادة حدة الصراع. ومجدداً دعم روسيا مبدأ إنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.